موقع أمريكي يكشف قصة دفع قطر ملايين الدولارات لممثلة عالمية لـ”تحسين صورتها”

قال موقع “سيلبيرتي نت وورث” الأمريكي، إن مؤسسات قطرية دفعت 3 ملايين دولار للممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، مقابل تقديم عرض غنائي لمدة 20 دقيقة فقط، مضيفا أنها حضرت بعد ذلك إحدى المناسبات للحديث عن حقوق المرأة، في محاولة لتبييض وجه الإمارة.

وأضاف أن المبلغ الضخم شمل إلقاء لوبيز كلمة تدلي فيها بتصريحات إيجابية عن قطر فيما يتعلق بحقوق المرأة، على هامش حفلها الغنائي القصير الذي نظمته في نوفمبر الماضي.

وقال الموقع: “رغم أن لوبيز من كبرى الفنانات على مستوى العالم؛ إلا أن المبلغ الذي حصلت عليه ضخم جدًا مقارنة بأجور الفنانين، إذ إن العديد منهم يقيمون عروضًا في أمريكا ولا يتقاضون كل تلك المبالغ”.