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قمن ببيع منتجاتهن في المدرسة

بالصور.. طالبات ينشرن ثقافة المشاريع في مدرستهن بالطائف

بالصور.. طالبات ينشرن ثقافة المشاريع في مدرستهن بالطائف
weam.co/559010
الطائف -الوئام عبدالله العازمي:

أبدعت طالبات الصف الثالث ثانوي المستوى الخامس بمجمع الصريرات بالطائف في تقديم مخرجات مشروع (نافذتي للمستقبل) ضمن المشاريع المهنية الصغيرة بمنهج التربية الأسرية، وتقديم أفكار إبداعية قابلة للتطبيق في مجتمع المرأة السعودية وذلك تحت إشراف معلمة التربية الأسرية بالمدرسة فايزة الأزوري ودعم قائدة المدرسة عائشة الغامدي وثناء منسوباتها.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد هدف المشروع إلى نشر ثقافة المشاريع المهنية وتوضيح أهميتها في رفع ثقة الطالبة بنفسها، وإعدادها الإعداد الجيد لدراسة المشاريع وتنفيذها، مع تنمية قدرتها على التعامل مع الأخرين في محال التسوق ومواجهة سوق العمل لمواكبة رؤية ٢٠٣٠.

وقد أثمر المشروع بإقامة ٧ متاجر صغيرة لكل متجر اسم وشعار يميزه عن غيره  حوت هذه المتاجر على الورود والحلوى والمطعم والقهوة والتصوير والعصائر.

فيما دعمت قائدة المدرسة ومعلماتها الطالبات عبر شراء المنتجات من المتاجر الصغيرة، مثمنين لمثل هذه المشاريع استقطاب الطالبات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن وتهيئتهن لسوق العمل في مستقبل أيامهن.

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