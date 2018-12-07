100 ألف من حملة الدكتوراه في إيران بلا عمل

قال مساعد جامعة العلوم التطبیقیة الإیرانیة في الشؤون الثقافیة والطلبة، أحمد رضا بیش بین، إن أكثر من 100 ألف خریج من حملة الدكتوراه أصبحوا عاطلين عن العمل في البلاد، في حین ھناك فرص لقبول 3000 طالب سنویًا في ھذه المرحلة.

وأضاف أن أكثر من 90 %من مناھج النظام التعلیمى غیر مرغوب فیھا، وتظھر أحدث الأرقام من إیران أنه بحلول نھایة عام 2016 ،كان 44 % فقط من السكان المتعلمین في إیران یعملون.

وتشیر دراسة عن حالة الخریجین العاطلین عن العمل في البلاد إلى أنه من بین 12 ملیونًا و138 ألف من الخریجین في إیران، فإن 5 ملایین و346 ألفا فقط يعتبرون ناشطين اقتصاديا، على الرغم من أن معدل البطالة لخریجي الجامعات، یقدر بنحو 20 ٪، وتشير تقديرات إلى أنه في نهاية العام الماضي لم یتم الاعتراف بخمسة ملایین و45 ً متخرجا غیر نشطین من المنظور الاقتصادي ولیس لدیھم عمل.