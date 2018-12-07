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وكالات عالمية تبث تقريرا استقصائيا يوثق جرائم الحوثيين في السجون (فيديو)

وكالات عالمية تبث تقريرا استقصائيا يوثق جرائم الحوثيين في السجون (فيديو)
weam.co/559023

تحدثت وكالات عالمية، اليوم، عن انتهاكات ميليشا الحوثي الإرهابية في اليمن ضد المدنيين الأبرياء، ونشرت مقاطع فيديو عن سجناء تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب.

وبثت الوكالة الأمريكية الأسوشيتد برس (AP) تقريرا استقصائيا يدين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني.

وجاء في التقرير أن الميليشيات الحوثية اسخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتهم.

كما استخدمت في تعذيبها للأبرياء حمض الأسيد وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.

وكشف لقاءات الوكالة الأمريكية مع المعذبين بأن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء المعذبين.

 

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