الفالح: أوبك لن تواصل خفض إنتاج النفط حال حدوث انقطاع في المعروض

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أنه لن يتم خفض إنتاج النفط أكثر مما ينبغي لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا جدا.
وقال في تصريحات، اليوم الجمعة، أن أوبك لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض، لافتًا إلى أن المنظمة مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، ولن يتم تحميل المستهلكين فوق طاقتهم.
وأوضح “الفالح”، أن العلاقات الأمريكية السعودية مبنية على قيم مشتركة، مشيرًا إلى أن منتجي النفط الأمريكيين يتنفسون الصعداء الآن بعد قرار “أوبك”.
يشار إلى أن “أوبك” أعلنت عن اتفاق تضمن خفض إنتاج النفط 3% من الجميع عدا دول إيران وفنزويلا وليبيا، فضلًا عن اتفاق بين “أوبك” وحلفائها، شمل خفض الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، واتفاق مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، يشمل خفض إنتاجهم 400 ألف برميل يوميًا لمدة 6 أشهر بدءًا من يناير.