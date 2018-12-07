هيمالايا تايمز: نيبال ترفض خططا قطرية لإنشاء مركز للأدوية الحيوية

متابعات - الوئام

كشف موقع هيملايا تايمز، الجمعة، أن حكومة نيبال وجهت صفعة مدوية لحكومة الدوحة، بعدما رفضت خططا قطرية لإنشاء مركز للأدوية الحيوية ومكتبًا للتأشيرات لتوريد العمالة.

ورفضت وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي ” MoLESS” في نيبال الإملاءات القطرية، أعقاب تقارير كشفت ما تعرض له أبناء البلد من قهر وانتهاكات لحقوقهم في الدوحة أثناء العمل في إنشاء ملاعب كأس العالم 2022.

ورغم محاولات الدوحة المستميتة لإقناع الحكومة في عاصمة نيبال بفتح تأشيرة ومركز صحي لتعزيز الدولة الأسيوية في سوق العمل، إلا أن الحكومة النيبالية رفضت ذلك بقو، وهو ما لم تثق فيه مطلقًا.

وفي خطوة للتخلص من السياسة القطرية داخل البلاد، أعلنت الحكومة في دولة نيبال عزمها على مراجعة كافة اتفاقيات العمل مع الحكومة القطرية، والنظر في مسألة التأشيرة والتذاكر المجانية، وذلك بدعم من وزارة التجارة والصناعة في نيبال، التي أصرت على التصدي لأي تحرك جديد في نيبال، بدافع من عدم الثقة في الممارسات القطرية، وما تعرض له عمال نيبال من قتل وانتهاكات على الأراضي القطرية.

ونقل “هيمالايا تايمز” عن مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل بدولة نيبال، أن “الحكومة القطرية تحاول من جانب واحد، إنشاء مركز تأشيرات ومركز صحى للأدوية الحيوية في كاتماندو، وهو ما ترفضه نيبال تمامًا”، مؤكدًا أن “هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.