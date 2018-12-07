الإعلام الإسرائيلي يحتفي بدعم الدوحة لتل أبيب لوقف الغضب الفلسطيني

متابعات - الوئام

احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بشكل موسع بالطلب القطري من تل أبيب بدعم مساعي الدوحة في إعلان رسمي بالجهود المبذولة في دعم إسرائيل خلال أزمتها مع قطاع غزة.

وأظهرت تقارير نشرتها مواقع إسرائيلية شهيرة محاولة قطر الالتفاف على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أعقاب دفع رواتب موظفي حركة حماس، بشرط وقف كامل الاحتجاجات الفلسطينية في القطاع.

موقع “أي.24 نيوز” الإسرائيلي، الناطق بالفرنسية، نقل عن مصادر إسرائيلية رسمية قولها “إن شرط وقف الاحتجاجات الفلسطينية في قطاع عزة، السبب الرئيس الذي دعا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمير إلى توجيه الشكر، الثلاثاء الماضي، لقطر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” على مساعدتها شعب غزة، مشيرا إلى أن ذلك الدعم كان موجها في الأساس لإسرائيل في أزمتها مع القطاع.

وقال ديرمير في تغريدته “الحكومة الإسرائيلية تود أن تشكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ونيكولاي ملادينوف وقطر، لجهودهما الرامية لتحسين الوضع في غزة”، معرباً عن أمله في “إبرام اتفاق طويل الأجل من أجل ضمان الأمن في إسرائيل، وتسهيل عملية تطوير قطاع غزة”.

وفي تقرير سابق بعنوان “قطر ستمول الترتيب بين إسرائيل وحماس”، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية إن الاحتلال الإسرائيلي سيوافق على دفع إمارة قطر رواتب موظفي حركة حماس وضخ الوقود للقطاع بشرط الوقف الكامل للاحتجاجات الفلسطينية.