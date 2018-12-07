واشنطن تتهم موسكو بمساعدة “الأسد” على فبركة هجوم حلب الكيماوي

نفت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، مزاعم روسيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، باستخدام المعارضة للأسلحة الكيماوية في حلب، موضحة أنه في 24 نوفمبر 2018، وجه نظام الأسد وروسيا اتهامات باطلة للمعارضة وجماعات متشددة، بشن هجوم بغاز الكلور شمال غربي حلب.

وقالت: “تدحض الولايات المتحدة هذه الرواية بقوة، ولديها معلومات موثوق بها بأن القوات الموالية للنظام استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في حلب في 24 نوفمبر”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: “نحذر روسيا والنظام من العبث بموقع الهجوم المشتبه به ونحثهما على تأمين سلامة المفتشين المحايدين والمستقلين حتى يتسنى محاسبة المسؤولين”.

وشددت الوزارة على أن أمريكا تعتقد أن كلا من “روسيا والنظام السوري يستخدمون هذه الواقعة كفرصة لتقويض الثقة في وقف إطلاق النار بإدلب”.

وأعربت عن “قلقها العميق من أن يكون مسؤولون موالون لنظام الأسد قد فرضوا سيطرتهم على مكان الهجوم بعد وقوعه مباشرة، ما سمح لهم بتلفيق عينات وتلويث الموقع، قبل إجراء تحقيق لائق في الأمر من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.