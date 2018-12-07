“إي بي سي نيوز”: صحفية أمريكية تعرضت للقتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري

متابعات - الوئام

سلط تقرير لقناة إي بي سي نيوز الأمريكية، الضوء على قضية اختفاء ليلى شوقاني في سوريا، وهي صحفية وناشطة حقوقية سورية تحمل الجنسية الأمريكية.

وذكر تقرير للقناة الأمريكية أن ليلى قتلت أعقاب خطفها وتعذيبها ثلاث سنوات في سوريا من قبل نظام بشار الأسد، وفقا لجماعة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت ليلى شوقاني، التي ولدت وقضت سنواتها الأولى في دمشق، ولكنها عاشت في ضواحي شيكاغو، ناشطًا إنسانيًا، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، عادت إلى سوريا في عام 2015 واعتقلتها قوات النظام في فبراير 2016.

وكشفت القناة الأمريكية النقاب عن تقرير رسمي صدر حديثا بأن دائرة السجل المدني أكدت وفاة ليلى شوقاني في 28 ديسمبر عام 2016، وقال التقرير “إنها أعدمت في سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق”.

وولدت شويقاني في عام 1990 وحصلت على شهادة في هندسة المعلومات من الجامعة العربية الدولية في درعا بسوريا.

وقال تقرير القناة إن تقرير تعذيب ليلى وقتلها داخل السجون السورية، صدر في 2 ديسمبر الحالي، وذكر تفاصيل مقتل 15 شخصا آخرين جراء التعذيب في سوريا في نوفمبر.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية للقناة الأمريكية أنهم “على علم بتقارير عن وفاة مواطن أمريكي في حجز النظام السوري” ، لكنهم رفضوا التعليق أكثر بسبب الخصوصية.

وقال مسؤول مسجدها المحلي في ويلوبروك بولاية إلينوي إنهم كانوا يؤدون صلاة الجنازة عليها يوم الجمعة الماضي بعد أن اكتشفت العائلة حديثًا أنها قد قتلت، وذلك وفقًا للفرع المحلي في شيكاغو، مضيفًا أن عائلتها رفضت إجراء مقابلة معها.

وأودت الحرب الأهلية السورية بحياة أكثر من 500،000 شخص وفقاً لمجموعات المراقبة. فقد أكثر من 60 ألف شخص آخرين منذ بدء الحرب، وفقا للجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين.

واتهمت الولايات المتحدة نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب من التعذيب والقتل خارج نطاق القانون إلى استخدام محرقة الجثث والأسلحة الكيماوية، ولكنها لم تعد تطالب بإزالته على الفور. وبدلاً من ذلك، أعربت إدارة ترامب عن رغبتها في حدوث انتقال سياسي. لقد كان إطلاق المعلومات ممارسة شائعة من قبل نظام الأسد في الآونة الأخيرة – مع تهدئة ساحات المعارك في الحرب، فقد بدأت بإصدار إشعارات وفاة للسجناء السياسيين الذين أعدموا في محاولة لحل قضايا الآلاف من السوريين المفقودين.