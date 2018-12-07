مظاهرات السبت في باريس.. مخاوف وترقب حكومي من تصعيد السترات الصفراء

متابعات - الوئام

يبدو أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتراجع عن رفع أسعار الوقود، لم يكن كافيا لإنهاء حالة الاحتقان في الشارع الفرنسي، كما لم يرض طموح أصحاب السترات الصفراء.

وأعلنت حركة السترات الصفراء موجة احتجاجات جديدة “أكثر حدة” في العاصمة الفرنسية باريس تبدأ يوم السبت، وتمتد على نطاق واسع إلى جميع المناطق الفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه حركات طلابية في مدارس وجامعات كبرى فرنسية الانضمام إلى حركة الاحتجاجات.

من جانبها أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية (Vigi)، الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ السبت، تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه حركة “السترات الصفراء”، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر الماضي.

وللمرة الأولى منذ أعمال الشغب التي تعصف بضواحي العاصمة عام 2005، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قرار نشر عربات مدرعة في الشوارع، إضافة إلى نحو 90 ألف شرطي، 8 آلاف منهم في باريس فقط.

وأعلن فيليب في وقت سابق قرار حكومته نشر 65 ألف شرطي، لكنه عاد ورفع العدد إلى 90 ألفا آخرين في تصريح للتلفزيون الفرنسي “تي إف 1″، إذ اعتبر أن المتظاهرين يهدفون أساسا لإثارة أعمال شغب وتخريب وليس للمطالبة بحقوقهم.

إجراءات أمنية صارمة

ووضعت الشرطة في باريس إجراءات أمنية صارمة لغلق وسط العاصمة يوم السبت، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الفرنسية منع اندلاع أعمال عنف أخرى خلال احتجاجات مناهضة للحكومة، فبالإضافة إلى 8000 من قوات الشرطة سيتم نشرهم، حدد قائد شرطة باريس 14 قطاعا عالي المخاطر سيتم تطهيرها.

وتعمل السلطات الأمنية الفرنسية على تأمين المرافق الحكومية والمتاجر خوفاً من أعمال عنف كبيرة خلال احتجاجات “السترات الصفراء” في مختلف مدن البلاد.

من جانبه أكد وزير الداخلية كريستوف كاستنير، أنه “خلال الثلاثة أسابيع الماضية شاهدنا الوحوش كيف تخرج على الفرنسيين وهي كثيرة لنشر الرعب لدى الفرنسيين.. لذلك يجب إيقافهم”.

وقال تجار وأصحاب محال شهيرة في جادة الشانزليزيه إنهم سيغلقون محالاتهم، بما فيها المقاهي والمطاعم، تحسبا لاندلاع أعمال عنف جديدة، وتم تغليف واجهة محالاتهم الزجاجية بألواح خشبية وأخرى حديدية.

وتقرر تأجيل عروض دار الأوبرا وإغلاق عشرات المتاحف وبرج إيفل الشهير، إضافة إلى 10 مراكز عامة وثقافية في بورودو غرب فرنسا.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية فضل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل خطابه بعد يوم السبت، خوفا من صب البنزين على النار، فالرئاسة الفرنسية متخوفة من أعمال عنف واسعة في هذه التظاهرة رغم تراجع الحكومة عن قراراتها، وهي الخطوة التي وصفها البعض بأنها جاءت متأخرة.

وتخشى الحكومة الفرنسية من أعمال عنف جديدة، كما حصل السبت الماضي، ومن اتساع نطاق الغضب إلى قطاعات أخرى تضم الطلبة والنقابات الزراعية والنقل البري تضامناً مع حركة “السترات الصفراء”.