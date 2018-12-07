يركعون وأيديهم خلف ظهورهم.. مشاهد صادمة لمعتقلين شبان قرب باريس

باريس - الوئام

موجة غضب كبيرة شهدتها الأوساط الفرنسية السياسية، أثارتها مشاهد لعشرات الطلاب في المدارس الثانوية يركعون وأيديهم خلف ظهورهم، بعد موجة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات الفرنسية، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة عنف جديدة خلال تظاهرات مرتقبة السبت لمحتجي “السترات الصفراء”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، أعرب سياسيون يساريون عن غضبهم جراء التسجيلات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتية ينحنون بينما صرخ عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم. وكتب القيادي الاشتراكي أويلفييه فور على “تويتر” “لا شيء يبرر الصورة المهينة للفتيان القصَّر(…) لا حاجة لصب مزيد من الزيت على النار”.

اعتقل الطلبة الخميس في ضاحية “مانت-لا-جولي” الباريسية في إطار الاضطرابات التي اجتاحت عشرات المدارس خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة. واعتقل 146 شخصا خارج مدرسة “سان إيكسوبري” الثانوية في البلدة بعدما اصطدم متظاهرون مع عناصر الشرطة وأحرقوا سيارتين.

وقال العضو البارز في حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم لوران سان مارتن، إن نحو 40 من الطلبة كانوا مقنَّعين ويحملون معدات يمكن استخدامها في أعمال التخريب والحرق. لكنه وصف كذلك التسجيلات المصورة بأنها “صادمة” حيث قال لإذاعة “فرانس انفو” “من حق الناس أن تغضب لهذه المشاهد”.

وفاقمت التظاهرات التي خرجت من نحو 280 مدرسة للاحتجاج على تشديد شروط الدخول إلى الجامعات من حدة الانتفاضة التي تشهدها فرنسا مع تواصل حركة “السترات الصفراء”.

وألقى عشرات الأشخاص الذين ارتدوا أقنعة قنابل مولوتوف وأضرموا النيران في حاويات القمامة واشتبكوا مع عناصر الشرطة خارج المدارس في عدة مدن الخميس.