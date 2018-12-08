تأجيل مباريات الدوري الفرنسي بسبب «السترات الصفراء»

باريس- الوئام:

تأجلت 6 مباريات من الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي (الليغ آ) بسبب تزامنها مع مظاهرات اليوم السبت، التي دعت إليها حركة “السترات الصفراء” ليتم إقامتها في 15 و16 يناير المقبل.

وقد أعلن دوري كرة القدم للمحترفين أن مباراتي موناكو مع نيس وسانت إتيان مع مارسيليا سيتم خوضها في 16 يناير المقبل دون تحديد التوقيت.

أما لقاءات باريس سان جيرمان مع مونبلييه وأنجيه مع بوردو ونيم مع نانت وتولوزمع ليون فستلعب في إما في الـ15 أو الـ16 من الشهر المقبل.

ووفقاً للبيان، سيتم تحديد الميعاد بعد مناقشة هذا الأمر مع قنوات البث الرسمية للدوري الفرنسي.

ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد كان وراء قرار تأجيل المباريات رغبة السلطات في تعبئة قوى النظام على مستوى الجمهورية لمواجهة احتجاجات الغد السبت التي دعت إليها “السترات الصفراء” والتي يُخشى أن تتحول إلى مشاحنات ومشاكل في النظام العام.