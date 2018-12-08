تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة حائل

حائل- الوئام:

أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات بمرتبة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد. ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل تقديره عن جيد جداً في جميع المراحل التعليمية.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

مع ضرورة معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

يفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجالات مصنفة.

اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً واجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب ان يكون حاصل على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها وأن تكون دراسة الماجستير تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد أن كان على رأس العمل.

أن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي وتعطي أولوية لمن هو غير معين على وظيفة رسمية كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وسيتم التقديم من خلال موقع الجامعة على الرابط: https://www.uoh.edu.sa

وذلك اعتباراً من يوم غدا الأحد 1440/4/2هـ وحتى الخميس الموافق 1440/4/6هـ.