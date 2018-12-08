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بعد بيانات أضعف من المتوقع لوظائف أمريكا

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر
weam.co/559091
نيويورك- الوئام:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في 5 أشهر، مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يسير بخطى بطيئة في زيادة معدلات الفائدة العام القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1249.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأونصة. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7% من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2% مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.

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