4 آلاف عنصر لتأمين الـ«سوبر كلاسيكو» في إسبانيا

مدريد- الوئام:

يعتزم ما يزيد عن 4 آلاف عنصر أمني تأمين مباراة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام مواطنه ريفر بليت المرتقبة يوم غدا الأحد، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.

وأعلن مفوض الحكومة المحلية في منطقة مدريد، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، في مؤتمر صحافي عن خطة تأمين اللقاء الكروي.

وجاء الإعلان عقب انتهاء الاجتماع التحضيري الأخير المخصص لضمان الأمن والسلامة قبل وخلال وبعد المباراة في مدريد.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب النهائي في 24 نوفمبر الماضي على ملعب مونومنتال معقل ريفر بليت، لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر “الكونميبول” تأجيله مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراغويانية أسونثيون، تقرر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا.