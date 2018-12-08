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تحت شعار لك ... ياسلمان

«التعليم» توجه المدارس بالاحتفال بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

«التعليم» توجه المدارس بالاحتفال بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
weam.co/559108
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

وجهت وزارة التعليم جميع مدارس البنين والبنات في المناطق والمحافظات للاحتفال بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم والذي يوافق يوم الاثنين 3/4/1440 .

وطالبت بتدشين البرنامج في بهو الوزارة يوم الاثنين 3/4/1440 ويوم الثلاثاء 4-4 وحتى 6-4-1440 وتنفيذ الفعاليات في إدارات التعليم والمدارس تحت شعار (لك … ياسلمان ).

وقد أعدت وزارة التعليم اطار محدد للاحتفاء ويأتي ذلك تأكيد من وزارة التعليم على تنمية مشاعر حب الوطن وقيادته في نفوس الطلبة ودفعهم للاعتزاز بهذا الوطن الشامخ المملكة العربية السعودية وقادته الميامين.

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