إحالة 44 إرهابياً للمحاكمة الجنائية في مصر

القاهرة- الوئام:

أحالت نيابة أمن الدولة بالعليا بالقاهرة، 44 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم “ولاية سيناء” قيادة خلايا عنقودية تابعة له والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية من بينها قتل عدد من أفراد الشرطة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم روجوا لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأن اثنين من المتهمين المحالين روجوا لأفكار التنظيم داخل حبسهم في سجن جمصة وخطط بعضهم لقتل الباحث إسلام بحيري.

وأشار أمر إحالة المتهمين إلى أن بعضهم مول التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعماله الإرهابية، وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان، مخلى سبيله بتدابير احترازية، أسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.