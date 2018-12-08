الرياض- الوئام:

يستضيف نادي الهلال منافسه النصر ثاني الترتيب، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

وتُلعب المباراة، اليوم السبت، الساعة 15:05 بتوقيت السعودية، 14:05 بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

يملك نادي الهلال 28 نقطة، من 10 مباريات، ويحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 25 نقطة للنصر من 11 مباراة.

ولم يخسر الهلال أي مباراة حتى الآن في الدوري السعودي، إذ حقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادل وحيد، في حين خسر النصر مباراتين مقابل تعادل وحيد و8 انتصارات.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

وسجل النصر آخر فوز على الهلال في ديسمبر 2016، عندما فاز 2/0.ويدير المباراة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

وحقق الهلال 5 انتصارات، مقابل فوز للنصر، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر.

وأعلن الهلال، قبل أيام، نفاد تذاكر مباراته أمام النصر، التي تم تخصيص دخلها إلى عائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان، بالتضامن مع شركة صلة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

وستذاع المباراة على قنوات الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.

وكان النصر رفض طلباً أرسله الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن استقبله من إدارة الزعيم يطلب موافقة الإدارة النصراوية على تأجيل اللقاء عدة ساعات.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

ولم تعلن إدارة الهلال عن السبب وراء طلبها تأجيل المباراة لتصبح حسب الخطاب الرسمي المرسل منها إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي الساعة 7:45 مساءاً بدلاً من الساعة 3:05 عصراً.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

وسبقت مباراة الديربي بين الغريمين النصر والهلال العديد من المناوشات بدأت باعتراض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على تأجيل مباراة للهلال قبل مباراته أمام النصر، فيما لم يتم تأجيل مباراة النصر قبل الديربي.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 الدوري السعودي

وسيحاول الهلال الابتعاد بالصدارة علماً بأن له مباراة مؤجلة مع نادي أحد، فيما رفع نادي النصر راية التحدي من أجل اللحاق بالقمة والوصول لنفس رصيد الهلال من النقاط.