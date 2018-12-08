انطلاق أولى احتفاليات المملكة بذكرى البيعة بأمسية شعرية ضخمة

الرياض- الوئام:

تنطلق مساء اليوم السبت الامسية الشعرية ملك ووطن بمناسبة ذكرى البيعة، تحت شعار “ولاء يتجدد لسلمان ومحمد” يشارك بها نجوم الشعر الفصيح والشعبي في المملكة، والتي تنظمها الجمعية السعودية للثقافة والفنون على مسرح جامعة دار العلوم برعاية الشركة الحديثة للتكنولوجيا.

وسوف تتخلل هذه الأمسية مشاركات شعرية وطنية لعدد من الشعراء من بينهم الشاعر فهد الشهراني، الشاعر عيسى جرابا، الشاعر فواز اللعبون، الشاعر محمد السكران، الشاعر حمود الراكان. كما تتضمن الأمسية عدداً من الفعاليات الوطنية المصاحبة.

وعبّر المهندس الشيخ فرحان بن نايف الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا عن اعتزازه وفخره بمشاركة الوطن احتفاله بذكرى المبايعة، ورعاية هذا الحدث المتميز للذكرى الرابعة لمبايعة الملك سلمان حفظه الله، والتي تأتي مجدداً لتؤكد للعالم أجمع تلاحم وتكاتف الشعب السعودي الوفي خلف قيادته الرشيدة.

مشيراً إلى أن المملكة تعيش واحداً من أزهي عصورها في ظل قيادة الملك الحكيم سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تسير المملكة بكل قوة وثبات في وجه أعدائها.

يشار إلى أن هذه الأمسية الشعرية تم تخصيصها للجمهور من كافة الفئات والمجالات بشكل مجاني، احتفالاً واحتفاءً بهذه الذكرى الغالية على قلوب جميع أبناء هذا الوطن.