باريس: اعتقال 317 شخصا قبيل تجدد احتجاجات “السترات الصفراء”

باريس - الوئام:

أعلنت الشرطة الفرنسية، منذ قليل، اعتقال 317 شخصا قبيل احتجاجات السترات الصفراء، فضلا عن تشديد الحراسة حول قصر الإلزيه، وإغلاق نحو 40 من محطات مترو الأنفاق كإجراء احترازي قبل المظاهرات.

ونشرت فرنسا، اليوم، آلاف قوات الأمن اسعدادا لتجدد الاحتجاجات في العاصمة باريس ومدن أخرى، بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

كما تم إغلاق برج إيفل، والمعالم السياحية الأخرى، والمتاجر، لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 8 آلاف في باريس، تجنبا لتكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود، ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان.