لندن- الوئام:

ستكون مباراة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، ومضيفه تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة، هي قمة الأسبوع السادس عشر، ويتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

وعلى الرغم من أن فارق النقاط بين الفريقين قد وصل إلى 10 نقاط كاملة، إلا أن البلوز كانوا على قدم المساواة منذ أسبوعين فقط فلم يتعرضوا للهزيمة في أول 12 مواجهة لعبوها بالبريميرليغ هذا الموسم على الرغم من أن المدرب ماوريسيو ساري شدد منذ اللحظة الأولى أنه فريقه ليس مرشحا للفوز بالألقاب.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

ويمتاز الفريقان بالقدرة على الاستحواذ، فمدرب مانشستر سيتي هو الإسباني بيب غوارديولا المعروف بهوسه بالتحكم في نسق اللعب ومحاولة فرض أسلوبه على الخصم، فيما يحاول الإيطالي ساري تغيير الأسلوب الدفاعي الذي اعتاده البلوز طوال السنوات الماضية.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيكون تشيلسي مطالبا بمحو الصورة التي تركها في المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون حين خسر بهدفين مقابل واحد، خاصة أنه خسر قبل جولتين على يد توتنهام 3-1 في “ويمبيلي”.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

في المقابل يبدو أن قطار السيتي لا يتوقف، فقد فاز على واتفورد بهدفين لواحد على الرغم من غياب المهاجم سيرجيو أغويرو، وفي المجمل فاز في 13 مباراة وتعادل اثنتين خلال الـ15 جولة الماضية.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

تواجه ساري وغوارديولا 3 مرات سابقة، ونجح المدرب الإسباني في الفوز خلال تلك المواجهات جميعها، مرتان حين كان ساري مدربا لنابولي وكانتا في دوري أبطال أوروبا (2-1 في ملعب الاتحاد، و3-1 في سان باولو)، ومباراة على كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الحالي وفاز السيتي على تشيلسي بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

المباراة : تشيلسي ومانشستر سيتي.

الموعد: السبت 8- ديسمبر- 2018.

المكان: ملعب “ستامفورد بريدج” معقل تشيلسي.

المناسبة: الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة: السيتي الأول بـ41 نقطة.. وتشيلسي في المركز الرابع مع آرسنال بنفس الرصيد 31 نقطة.

التوقيت: 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت غرينيتش.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2.