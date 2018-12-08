مانشستر- الوئام:

يستضيف فريق مانشستر يونايتد في مانشستر وعلي ملعب الاولد ترافورد سنكون علي موعد مع مباراة قوية وهامة ستجمع بين مانشستر يونايتد صاحب الارض والجمهور فريق فولهام العائد للبريميرليج من جديد هذا الموسم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

الفريقين قد تقابلا من قبل في 63 مباراة في مختلف المسابقات ونجح مانشستر يونايتد في الفوز علي فولهام في 42 مباراة مقابل 8 انتصارات فقط لصالح الفريق اللندني وتعادل الفريقين في 13 مباراة التعادل الذي سيطر علي اخر مواجهة جمعت بين الفريقين حيث انتهت اخر مواجهة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق في اخر مواسم فولهام في الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

التفوق واضح لمانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة علي مضيفه فولهام لكن كل شئ وارد في كرة القدم وكل مباراة تكن لها ظروفها الخاصة بها فمانشستر يونايتد سيريح أغلب نجومه من أجل الاستعداد لاخر الجولات في دوري ابطال اوروبا وايضا للجولة القادمة من الدوري الانجليزي التي ستكون امام ليفربول في قمة كبيرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية