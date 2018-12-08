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ومطالب بإقالة ماكرون

باريس: محتجو “السترات الصفراء” يحاولون الوصول إلى الإلزيه والشرطة تعتقل 357 متظاهرا

باريس: محتجو “السترات الصفراء” يحاولون الوصول إلى الإلزيه والشرطة تعتقل 357 متظاهرا
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باريس - الوئام:

ارتقع عدد المعتقلين مع تجدد مظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية باريس إلى 357 متظاهرا، فيما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى قصر الإلزيه، مطالبين بإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وسائل إعلام أن وحدات أمنية انتشرت وسط المتظاهرين، بثياب مدنية، بينما فرضت الشرطة قيودا على حركة السير، وأغلقت متحفي اللوفر وأورسي، وعددا من المتاجر الكبرى في العاصمة باريس.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت قبل قليل، اعتقال حو 317 متظاهرا، قبيل تجدد المظاهرات، وإغلاق حوالى 40 من محطات المترو، فضلا عن برج إيفل ومعالم سياحية.

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