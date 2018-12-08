وكيل النيابة العامة: المملكة في عهد خادم الحرمين تقف بشموخ ضمن الدول الكبرى

الرياض- الوئام:

قال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان أرجاء الفرح تعم المملكة اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود_ أيده الله_ مقاليد الحكم ويشاطره ذلك وليه عهده الأمين فقد غدت المملكة في عهدهما الميمون تقف في مصاف الدول الكبرى و المتقدمة بكل شموخ وإباء وزهو، تستند على مرتكزات قوية وتنطلق من سياسة متزنة وعادلة تجاه كافة قضايا العالم جعلتها تتبوأ موقعا إسلاميا مرموقا ومنزلة عربية رفيعة واحتلت بموجبه مكانة عالمية فريدة على جميع الأصعدة .

وأردف قائلا بأن الملك سلمان _ رعاه الله _هامة و قامة فخر التاريخ بسطر اسمه في صفحاته وشمخ بذكره بين جنباته، فقد مرت السنوات الأربع سريعة بأيامها، ثقيلة بانجازتها، عظيمة بمكتسباتها، كبيرة بمعطياتها، فشهدت تلك الحقبة انجازات تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل فترة فريدة في بناء الوطن والمواطن وتنميتهما.

وكان لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -بصمته الظاهرة في ذلك وشخصيتة البارزة في هذا الشأن، فتجده يقف وراء كل منجز ويتابع بدقة كل الأمور صغيرها قبل كبيرها، من خلال نهضة اقتصادية عمت بنفعها كافة أرجاء الوطن ومردودات مالية عززت الموارد، وبنية مؤسسية لكافة أجهزة الدولة، وقطاعات عسكرية مزودة بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورا لردع كل من تسول له نفسه سوء بالوطن، و صنع كيانا للوطن والمواطن، كما أحدث بجولاته الخارجية صرحا ونموذجا دوليا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية واستثمارها لصالح قضايا وطنه وأمته.

وبيّن أن المملكة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين حققت من المعجزات إنجازات، ومن المستحيل واقعا ملموسا، وأصبح الحلم حقيقة محسوسة، رقت معه أرفع المستويات سواء على الصعيد المحلي أوالعالمي شهد بذلك الجميع، فالمملكة من خلال رؤيته الثاقبة ومسؤوليته العظيمة؛ استطاعت أن ترص الصف العربي وتجمع الشمل الإسلامي وتوحد الكلمة للوقوف في وجه أعداء الأمة، مشيرا إلى أن التحالف العالمي الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب، جعل منها ركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وذكر الشيخ الشلعان أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة عزيزة على الجميع تطل علينا في الوقت الذي تمر فيه المملكة بنهضة تنموية شملت كل مفاصل الدولة وبنيتها الاقتصادية، من خلال برامج تحفيزية وقرارات تطويرية، تتواصل بها مسيرة الازدهار و النماء، والبذل والعطاء والتقدم والرخاء، التي تضع المواطن والوطن على رأس قائمة الأولويات والاستثمار الأول، وفقا للتطلعات المأمولة، واستشراف المستقبل في رحاب الرؤية الشجاعة والطموحة٢٠٣٠، مؤكدا أن جهاز النيابة العامة من الأجهزة التي تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما له من ارتباط وثيق بحقوق الآخرين من خلال تطبيق الأنظمة بعدالة وترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة، واتسمت النيابة العامة في حكمه الزاخر بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة أهمها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنه إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة ذات العلاقة وبناء جهاز عدلي قضائي مؤسسي مستقل مع توسيع تطبيقاته.

وأضاف الشلعان “بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أرفع أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- ولولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-وإلى الشعب السعودي سائلا الله العلي القدير أن يمدهم بالعون والسداد وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن يجزيه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء”.