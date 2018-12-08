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عبر مكاتب الضمان الاجتماعي

“العمل” توضح: 35 عاما حدا أدنى لعمر المتقدم للمساعدة المقطوعة

“العمل” توضح: 35 عاما حدا أدنى لعمر المتقدم للمساعدة المقطوعة
weam.co/559159
الوئام - متابعات

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن من شروط التقديم على المساعدة المقطوعة بلوغ عمر المتقدم من الذكور 35 عاما فأكثر.

لافتة إلى ضرورة التقديم لها عبر مكاتب الضمان الاجتماعى، ويمكن التقديم للمساعدة كل عام لمن لا يملكون دخلا ثابتا، وكل عامين لمن لديهم دخل ثابت.

وتتراوح قيمة المساعدة بين 10 إلى 30 ألف ريال حسب وضع وظروف الأسرة وعدد أفرادها، فيما بلغت المساعدات المقدمة الشهر الماضى 200 مليون ريال للمستفيدين فيما قد تصل إلى 500 مليون ريال.

من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن مدة التحقق من الحساب البنكي للمعاقين تبلغ 15 يوما بالحد الأقصى، وتتراوح الإعانة المالية للمعاقين بين 4 آلاف إلى 20 ألف ريال سنويا بحسب شدة الإعاقة.

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