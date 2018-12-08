التعليقات: 0

وسط تنافسر كبير

900 ألف ريال مبيعات مزاد الهجن الأول في معرض الصقور والصيد

900 ألف ريال مبيعات مزاد الهجن الأول في معرض الصقور والصيد
weam.co/559163
واس - الوئام:

حقق مزاد الهجن الأول الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي مبيعات بلغت نحو 900 ألف ريال سعودي، وسط تنافس كبير لامتلاك المطايا المعروضة.
وشارك عدد من المنتجين السعوديين ومختبر الإمارات الذكي في المزاد، حيث بيعت الأعلى ثمناً بـ 170 ألف ريال، وهي من نوع قعود، وملكيتها لمركز الإمارات الذكي للهجن.
وشهد المزاد بيع 4 مطايا لمشترٍ واحد، و 3 أخرى لمشترٍ آخر، وبيعت البقية لملاك فرادى.
ويهدف الاتحاد السعودي للهجن من تنظيم مزاد الهجن الأول إلى دعم المنتجين لسلالات الهجن العربية النادرة، مما ينعكس على الارتقاء بصناعة سباقات الهجن.

روابط ذات صلة

مبيعات العقار في المملكة خلال شهر أكتوبر ..الرياض تتصدرها

مبيعات العقار في المملكة خلال شهر أكتوبر ..الرياض تتصدرها

أميركا تبيع أسلحة بــ55.6 مليار دولار

أميركا تبيع أسلحة بــ55.6 مليار دولار

النفط يهبط أكثر من 1% بسبب مبيعات لجني الأرباح

النفط يهبط أكثر من 1% بسبب مبيعات لجني الأرباح

رسميا.. “هواوي” ثاني أكبر منتج للجوالات الذكية في العالم

رسميا.. “هواوي” ثاني أكبر منتج للجوالات الذكية في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>