بوكا جونيورز يلجأ لـ”التحكيم الرياضي” للحصول على اللقب دون مباراة

الوئام - متابعات

قال رويكو فيراري، نائب رئيس نادي بوكا جونيوز الأرجنتيني إن “بوكا سيرفع قضية إلى كاس، هذا ما يعمل عليه القسم القانوني”. مضيفا أن النادي سيأخذ هذه الخطوة “في حالة لم يكن قرار محكمة الاستئناف التابعة لكونميبول في صالحنا”.

ورفع النادي الأرجنتيني طلبا إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في سويسرا، مطلبه بالفوز بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم، دون خوض مباراة الإياب ضد غريمه ريفر بليت، المقررة الأحد في مدريد.

ووصل الفريقان، إلى مدريد، لخوض المباراة المقررة غد الأحد، إلا أن بوكا لا يزال على مطلبه بوجوب تتويجه باللقب من دون أن يلعب، استنادا لمواد في قوانين الاتحاد القاري.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب “مونيومنتال” التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وعاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، على خلفية اعتداء مشجعيه على حافلة فريق بوكا والتسبب بإصابة عدد من لاعبيه، وهو ما اعتبره بوكا جونيورز دون المطلوب.

وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد.

وأكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بفريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوكا انتهت بالتعادل 2-2، علما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان التاريخيان في نهائي المسابقة القارية، التي توازي بأهميتها القارية مسابقة دوري أبطال أوروبا.