206 آلاف مستفيد سوري من مساعدات مركز الملك سلمان

واس - الوئام:

استفاد 206,672 فرداً سورياً من الدعم المباشر وغير المباشر لمشروعي دعم المحروقات ووقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر.

ففي مجال توزيع وقود الديزل على مضخات الري استفاد 201,886 فرداً من الأسر السورية في مناطق “مارع” و “تل مالد” و “صندف” و ” تلالين” و “بزاعة” و “السفلانية” و”مدينة الباب” و “ناحية العريمة” و “ام اشكيف” و “تفريعه”، كما شمل التوزيع ناحية “صغيرة” و “أم عدسه” و “جب نعسان” و “سكرية صغيرة” و”سكرية كبيرة”.

وتم توزيع 44,700 لتر من وقود التدفئة الديزل في مخيمات “مزرعة الشويح” و “بتاجيك” و “الوادي الأخضر” و “برشايا” و “زمكة” التي تقع في ناحية الباب، وقرى “قباسين” و “شويحة” و “جب الدم” و “برشايا” و “زمكة”، استفاد منها 2,740 فردًا بمعدل 100 لتر لكل عائلة.

فيما شمل توزيع أسطوانات الغاز في الفترة ذاتها مناطق “أخترين وريفها ومارع”، استفاد منها 4,566 فردًا، حيث تم توزيع 1,000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي لكل عائلة محتاجة.

ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع لتمكين الأسر السورية من العمل واستصلاح الأراضي الزراعية وإمداد المزارعين بالديزل لتشغيل الآلات الزراعية لزرع أراضيهم وكذلك توفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس.