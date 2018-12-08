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في الرياض

القبض على مواطنين سلبا محلات تجارية بسيارات وأسلحة مسروقة

القبض على مواطنين سلبا محلات تجارية بسيارات وأسلحة مسروقة
weam.co/559176
الرياض- الوئام:

تمكنت شرطة الرياض، اليوم السبت، من القبض على مواطنين اثنين ارتكبوا جرائم سطو مسلحة على محلات تجارية.

وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن القبض على اثنين من المواطنين، في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم من الأموال والممتلكات، باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّو بارتكاب (٢٦) جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية الى النيابة العامة.

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