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بمدارس المحافظة

مدير تعليم عفيف يعتمد خطة الانضباط المدرسي

مدير تعليم عفيف يعتمد خطة الانضباط المدرسي
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عفيف - بدر السليس:

اعتمد سعيد بن مساعد الزهراني، مدير تعليم عفيف، خطة لتحقيق الانضباط المدرسي لجميع مدارس المحافظة “بنين-بنات”، يشارك فيها نحو 75 تربويا وتربوية من المشرفين في إدارة التعليم.

وأنهت الإدارة استعداداتها، ووجهت جميع المدارس باستمرار تطبيق خطة تعزيز الإنضباط المدرسي وإنتظام الطلاب والطالبات، وتفعيل برنامج الإشراف اليومي على الحضور والانصراف خلال الفترة المستهدفة، وتفعيل برامج البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله ” مقاليد الحكم ، وتفعيل اليوم العالمي للغة العربية ، واليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد مدير التعليم أن الإدارة سخرت جميع إمكاناتها لمتابعة خطة الزيارات الإشرافية لتقويم وتطبيق خطط تعزيز الإنضباط المدرسي ، واستمرار الدراسة والانتظام حتى آخر يوم دراسي مع متابعة تثبيت التأخر والغياب بشكل يومي في نظام نور ، داعياً جميع المدارس إلى الالتزام بتنفيذ الخطة للوصول إلى أفضل النتائج التي ستنعكس بعون الله إيجابياً على الميدان التعليمي.

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