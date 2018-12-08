إدارة المجاهدين تضبط 325 مهربا و1207 كجم من المخدرات بجازان

الوئام - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد بن عبدالله بن قزيز، أن الدوريات التابعة للفرع تمكنت خلال العام الماضي 1439هـ ، من إحباط عدد من عمليات التهريب والتسلل، في إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان .

وبين أنه تم القبض على 325 مهربًا، وضبط 8933 متسللًا، و54 متهمًا بتهريب متسللين, و 40 قطعة سلاح من مختلف الأنواع , و42,363 طلقة حية متنوعة, و23 مخزن ذخيرة، وست عبوات ألعاب نارية، إلى جانب 944 كيلو و263 جرامًا من الحشيش المخدر، و10,298 لترًا من الخمور، و 3809 أقراص كبتاجون، إلى جانب التحفظ على 688 سيارة، و19 دراجة نارية، لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، وكذلك مبالغ مالية بلغت 167,921 ريالًا .

وأكد المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.