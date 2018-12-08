في مباراة العصر.. لا خاسر بين الهلال والنصر

تصوير – عمر الشلاحي | كتب – إبراهيم آل صالح:

◄ الهلال يبدأ بقوة ويسجل هدفين

◄ جوليانو لاعب النصر يسدد في القائم

◄ أمرابط يصنع هدفين لجوليانو وحمد الله

◄ طرد كاريو لاعب الهلال في نهاية اللقاء

أحرز الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال هدفين في أول 18 دقيقة لكن نور الدين أمرابط لاعب النصر صنع هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليتعادل العملاقان 2-2 في قمة مثيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.

وتقدم جوميس بالهدف الأول بعد ثلاث دقائق بضربة رأس وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب.

وسجل البرازيلي جوليانو هدف النصر الأول بضربة رأس في الدقيقة 74 وأضاف المغربي رزاق حمد الله الهدف الثاني بعد أربع دقائق بعد كرتين عرضيتين من المتألق أمرابط.

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة ولا يزال يتقدم بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وتلقى أندريه كاريو لاعب الهلال القادم من بيرو بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

◄سيطرة الهلال

توغل كاريو لاعب منتخب بيرو بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية متقنة إلى جوميس الذي ارتقى دون رقابة وسجل الهدف الأول.

واحتفل جوميس، المنضم في صفقة ضخمة قبل انطلاق الموسم من غلطة سراي، بالدخول إلى مرمى النصر كأسد يلتهم الشبكة.

وبعد خمس دقائق توغل النيجيري أحمد موسى من ناحية اليسار وأرسل الكرة إلى حمد الله الذي سدد في البداية في مدافعي الهلال ثم ردت الكرة وتابعها ثم سدد مجددا لكنها اصطدمت بزميله جوليانو.

وركض محمد البريك بالكرة ناحية اليمين وأرسل كرة أرضية إلى جوميس الذي حولها بنجاح إلى داخل المرمى.

وهدأ إيقاع الهلال وضغط النصر لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء لكن جوليانو لم يكن محظوظا عندما نفذ ركلة حرة ارتدت من القائم في الدقيقة 40.

وكاد كارلوس إدواردو أن يضيف الهدف الثالث للهلال في نهاية الشوط الأول من هجمة مرتدة بعد انفراد بالمرمى لكن الحارس وليد عبد الله أنقذ الكرة بقدمه ببراعة.

◄ انتفاضة النصر

وحاول النصر طويلا تقليص الفارق وتلقى جوليانو تمريرة من موسى داخل المنطقة لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس علي الحبسي بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

وبذل أمرابط مجهودا كبيرا ناحية الجناح الأيمن قبل أن يرسل كرة عرضية حولها جوليانو برأسه إلى داخل المرمى ليقلص الفارق.

وبعد أربع دقائق فقط أدرك حمد الله التعادل بضربة رأس أخرى بعد تمريرة رائعة من مواطنه أمرابط من ناحية اليمين أيضا.

وتلقى النصر، الذي خسر 2-1 أمام الوحدة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية هائلة وواصل التقدم إلى الهجوم بحثا عن هدف جديد.

ومن جديد حصل أمرابط على الكرة ناحية اليمين وأرسلها عرضية إلى زميله موسى لكن المهاجم النيجيري لم يروض الكرة بشكل مناسب وسددها

في دفاع الهلال قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع اعتدى كاريو على بتروس لاعب النصر وتلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.