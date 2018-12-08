تقنية الـvar تحضر في ديربي الرياض وتطرد لاعبا وترفض البلنتي التاسع للهلال #الهلال_النصر

الوئام-الرياض-مصعب الرويجح

في مباراة نارية أدارها الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا حضرت تقنية الـ var في ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر، ضمن مباريات ‪ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما،حيث طلب حكم المباراة الرجوع لتقنية الفيديو5 مرات ، حيث كانت 3 منها لصالح النصر و 2 للهلال وكانت أبرزها طرد لاعب الهلال كريلو في الوقت البدل الضائع.

و حضرت تقنية الـ far بقوة في ديربي الهلال والنصر،حيث استعان بها الارجنتيني بيتانا في أكثر من لقطة و كانت اكثر اللقطات جدلا حينما قرر الرجوع للفار بعد دقيقتين من عرقلة سلمان الفرج لراموس ليعود الحكم لها ولموقف آخر وهو احتكاك لاعب الهلال كاريلو ليتفاجأ الجمهور بغض نظر حكم المباراة عن ركلة جزاء بعد عدم احتسابها حين طلب لقطة احتكاك لاعبي النصر و الهلال ليشهر البطاقة الحمراء للاعب الهلال كاريلو ويطرده في الدقائق الأخيرة مكتفيا بالطرد دون احتساب ركلة الجزاء.