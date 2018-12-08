وزير التعليم يوصي قادة وقائدات المدارس و يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى رسالة لقادة وقائدات المدارس بشأن تحقيق الانضباط المدرسي .

وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “زملائي قادة وقائدات المدارس ،‏إخواني المعلمين والمعلمات ، ‏أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم

‏بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق ⁧الانضباط المدرسي⁩ عنوان على شعورنا بالمسئولية في تحقيق النهضة المنشودة.