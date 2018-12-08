وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى رسالة لقادة وقائدات المدارس بشأن تحقيق الانضباط المدرسي .
وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “زملائي قادة وقائدات المدارس ،إخواني المعلمين والمعلمات ، أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم
بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق الانضباط المدرسي عنوان على شعورنا بالمسئولية في تحقيق النهضة المنشودة.
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بشأن الانضباط
وزير التعليم يوصي قادة وقائدات المدارس و يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم
وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى رسالة لقادة وقائدات المدارس بشأن تحقيق الانضباط المدرسي .