التعليقات: 0

بشأن الانضباط

وزير التعليم يوصي قادة وقائدات المدارس و يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم

وزير التعليم يوصي قادة وقائدات المدارس و يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم
weam.co/559217
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى رسالة لقادة وقائدات المدارس بشأن تحقيق الانضباط المدرسي .
وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “زملائي قادة وقائدات المدارس ،‏إخواني المعلمين والمعلمات ، ‏أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم
‏بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق ⁧الانضباط المدرسي⁩ عنوان على شعورنا بالمسئولية في تحقيق النهضة المنشودة.

روابط ذات صلة

إدارات التعليم تحفز الطلاب على الانضباط في “الأسبوع الحي”

إدارات التعليم تحفز الطلاب على الانضباط في “الأسبوع الحي”

بالفيديو: كابتن طائرة «السعودية» يهنئ طالباً على متن الطائرة 

بالفيديو: كابتن طائرة «السعودية» يهنئ طالباً على متن الطائرة 

بالأسماء: التعليم تعلن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانضباط المدرسي

بالأسماء: التعليم تعلن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانضباط المدرسي

العيسى: هناك لجنة وزارية تعمل على وضع حلول للمتقدمين على الوظائف التعليمية

العيسى: هناك لجنة وزارية تعمل على وضع حلول للمتقدمين على الوظائف التعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>