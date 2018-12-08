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على تويتر وبـ الـ sms

إدارات التعليم تحفز الطلاب على الانضباط في “الأسبوع الحي”

إدارات التعليم تحفز الطلاب على الانضباط في “الأسبوع الحي”
weam.co/559219
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

قامت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات ببث رسائل تحفيزية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبعضها رسائل الـ”sms “، وذلك لتحفيزهم للحضور والانضباط خلال هذا الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات، حيث  حثت فيها جميع الطلاب والطالبات على الانضباط، والحضور.

واشتملت الرسائل على عبارات تحفيزية متنوعة لحضور الطلاب والطالبات.

و بعثت رسائل لأولياء الأمور أكدت فيها على دورهم الرئيس في متابعة أبنائهم وانضباطهم في الحضور طيلة العام الدراسي، وخصوصاً هذا الأسبوع الذي يسبق الاختبارات وذلك من خلال الاهتمام والمتابعة وهو ما سيحقق لهم التفوق والنجاح.

في الوقت الذي شددت وزارة التعليم على إداراتها بإتخاذ كافة الوسائل، التي تحد من غياب الطلاب وتكوين لجان لمتابعة الانضباط المدرسي والغياب وتسجيله أو بأول في برنامج نور .وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة

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