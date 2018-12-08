ترامب يعلق للمرة الأولى على تظاهرات فرنسا ويلوح بإلغاء اتفاقية بارس

واشنطن - الوئام

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة على أحداث تظاهرات حركة السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، قائلا إنه حزين جدا على ما يحدث هناك.

وأضاف ترامب، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الشعب في شكل ضرائب أقل.

وتابع “كانت الولايات المتحدة متقدمة على المنحنى مع ذلك البلد الرئيسي الوحيد الذي انخفضت فيه الانبعاثات في العام الماضي! ولكن حدث ما حدث”.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أعداد الموقوفين في احتجاجات باريس وصل إلى نحو 700 شخصا، على إثر تصادمات بين الشرطة والمحتجين من أصحاب السترات الصفراء في محيط جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

فيما أفاد مراسل قناة العربية أن أعداد المعتقلين ارتفع إلى ألف شخص، تزامنا مع خروج 31 ألف شخص شاركوا في تظارهات حركة السترات الصفراء في أنحاء متفرقة بباريس.

وأفاد بإصابة 55 متظاهرا من السترات الصفراء، بعد اشتباك مع الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، وأطلقت قوات الشرطة غازا مسيلا للدموع نحو متظاهرين اقتربوا من القصر الرئاسي، فيما شوهدت ولأول مرة منذ بدء التظاهرات مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة الاحتجاجات.