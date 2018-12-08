الأهلي يفرط بالوصافة بتعادل سلبي مع الرائد

الرياض - الوئام

فرط الأهلي في انتزاع وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتعادل سلبي مع الرائد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ12.

ولم يقتنص الأهلي فرصة تقليص الفارق، والحصول على المركز الثاني، عقب تعادل المتصدر الهلال ووصيفه النصر 2-2، ليكتفي بالتعادل في المباراة الثانية على التوالي، وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي فرض سيطرته باكرا وكاد مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية ذهبت خارج المرمى.

واضطر الأهلي إلى اللعب بعشرة لاعبين، في الشوط الثاني، بعدما طرد الحكم مدافعه التشيلي باولو دياز، بعدها سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله حسين المقهوي، ولكن العارضة كانت لتسديدته القوية بالمرصاد.

وواصل الأهلي محاولاته وكاد لاعبه الإسباني خورادو أن يسجل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة، ولم يتوقف هجوم الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما حصل مهاجمه عمر السومة الذي أخذ كرة بالخطأ من الحارس عز الدين دوخة إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد لاعب الأهلي حسين المقهوي أن يسجل هدف الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد الرائد 12 نقطة في المركز 11.