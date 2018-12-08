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تظاهرات باريس.. تصريحات مشتركة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين

تظاهرات باريس.. تصريحات مشتركة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين
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قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم السبت، إن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، وقد تم التصدي لهم.

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