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فتاة فرنسية تصرخ: تعالوا اقتلوني.. لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم

فتاة فرنسية تصرخ: تعالوا اقتلوني.. لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم
weam.co/559236
باريس - الوئام

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شرطية فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس اليوم السبت، “انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة”.

وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: “لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم”.

قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم السبت، إن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، وقد تم التصدي لهم.

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