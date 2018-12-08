متظاهرون يحاولون اقتحام فندق شهير في باريس.. والشرطة ترد

باريس - الوئام

حاول متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس اقتحام فندق شهير في العاصمة، وسط تدخل قوات من أفراد الشرطة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها,

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة منعت متظاهرين من أصحاب السترات الصفراء من التجمع في ساحة الجمهورية الشهيرة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الداخلية عقدا منذ قليل مؤتمر صحفي للوقوف على أخر نتائج تصاعد الاحتجاجات التي ضربت أماكن في باريس

قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم السبت، إن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، وقد تم التصدي لهم.