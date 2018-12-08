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في تعميم

التعليم تلزم كل مشرف تربوي بزيارة 3 مدارس يوميا

التعليم تلزم كل مشرف تربوي بزيارة 3 مدارس يوميا
weam.co/559242
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتنفيذ تعميم  نائب التعليم المتضمن، الإجراءات والبرامج التي يجب تنفيذها في جميع المراحل الدراسية  خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات، وتكثيف الزيارات الإشرافية لتقديم الدعم اللازم للمدارس .
جاء ذلك في تعميم لوكيل الوزارة للآداء التعليمي، وتضمن التعميم إجراءات تحقيق الانضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة وتكليف المشرفين
بالزيارات اليومية لجميع المدارس، بحد أدنى 3 مدارس يوميا لكل مشرف لضمان زيارة جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم، وتوثيق الزيارة في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية قبل نهاية دوام يوم الزيارة، والتأكيد على الدقة في إدخال البيانات، وتدوين الملاحظات والتوصيات اللازمة لتحقيق الانضباط في المدرسة ليتحقق الهدف المرجو من الزيارة.

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