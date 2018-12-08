استمرار البحث عن مفقودة سيل وادي ثما لليوم التاسع

الوئام-المدينة-سمير اللهيبي

واصلت فرق الدفاع المدني، و بمساندة فرق من الهيئة الملكية والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي بالبحث عن مفقودة سيل وادي ثما لليوم التاسع على التوالي .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ،عقيد خالد مبارك الجهني، انه تم في هذا اليوم تقسيم مجموعات فرق البحث وفق خطة للبحث عن المفقودة بشكل عرضي للوادي استكمالا لاعمال البحث التي نفذت بشكل طولي لتشكيل تقاطعات طوليه وعرضية للتأكد من دقة المسح في مساحة الخمسة كيلو مترات التي تم تحديدها يوم امس .

واضاف كما تم استكمال اعمال البحث في الحفر والمستنقعات المائية لتخفيض منسوب المياة وانزال الغواصين بها ،كما تم تشكيل مجموعتين للبحث في مشروع درء مياه الامطار الذي يصب فيه وادي ثما.

وحتى حينه لم يتم العثور على الطفلة المفقودة.