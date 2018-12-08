وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب مركبة بالباحة

الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

لقي طفل مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب مركبة تقودها أمهم في محافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة .

وصرح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي صالح الزهراني بقوله : تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعه 16:58 بعد عصر اليوم السبت على الرقم الموحد 997 الموقع الحجره تحديد الجرين .

وقال : انه تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح وجود حالة وفاه لطفل في العقد الاول من العمر واصابتين لطفلتين ايضاً في العقد الاول من العمر .

وقال الزهراني تم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع ووصفت بالبسيطه ومن ثم تم نقلها عن طريق اسعاف الهلال الاحمر لمستشفى الحجره .