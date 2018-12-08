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125 ألف متظاهر ضمن السترات الصفراء في فرنسا.. والحكومة: الأمر تحت السيطرة

125 ألف متظاهر ضمن السترات الصفراء في فرنسا.. والحكومة: الأمر تحت السيطرة
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متابعات - الوئام

أفاد مراسل قناة العربية، في خبر عاجل اليوم السبت، أن 125 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات حركة السترات الصفراء في نواحٍ مترفرقة من العاصمة الفرنسية باريس.

فيما عقد رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الداخلية منذ قليل مؤتمرا صحفيا للوقوف على أخر نتائج تصاعد الاحتجاجات التي ضربت أماكن في باريس

قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم السبت، إن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، وقد تم التصدي لهم.

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