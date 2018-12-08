الأيام دول.. ماذا قالت خارجية فرنسا في مثل هذا اليوم بشأن احتجاجات البحرين؟

باريس - الوئام

لم يكذب من قال إن التاريخ يعيد نفسه بأحداثه كاملة، ربما يعبر عن ذلك واقعيا تلك التدوينة الشهيرة التي غردت بها الخارجية الفرنسية في شهر ديسمبر من العام 2013، تعليقا على أحداث الاحتجاجات وقتها في البحرين، عندما كتبت “ندين العنف بأشكاله ونتابع باهتمام الوضع في البحرين”.

ويبدو أن شهر ديسمبر أبى أن يرحل إلا بتذكير فرنسا بحقوق الإنسان وإدانة العنف ضد مظاهرات هزت العاصمة الفرنسية باريس والعالم، مطالبة برحيل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أعقاب فرض ضرائب كبيرة شملت مواد الوقود.

وأثارت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة الشرطة الفرنسية الضرب والسحل ضد متظاهرين من أصحاب السترات الصفراء، آخرها فيديو لتكبيل طلبة في الثانوية العامة وسحلهم على الأرض، موجة سخط كبيرة في الأوساط الفرنسية والأوروبية.

وأدانت منظمات حقوقية فرنسية على نطاق واسع حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة، واصفة إياها بالتعسفية، وحذرت من التعامل العنيف مع المتظاهرين الذين رفعوا مطالب تنادي بحقهم.

قال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أعداد الموقوفين في احتجاجات باريس وصل إلى نحو 700 شخصا، على إثر تصادمات بين الشرطة والمحتجين من أصحاب السترات الصفراء في محيط جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

فيما أفاد مراسل قناة العربية أن أعداد المعتقلين ارتفع إلى ألف شخص، تزامنا مع خروج 31 ألف شخص شاركوا في تظارهات حركة السترات الصفراء في أنحاء متفرقة بباريس.

وأفاد بإصابة 55 متظاهرا من السترات الصفراء، بعد اشتباك مع الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، وأطلقت قوات الشرطة غازا مسيلا للدموع نحو متظاهرين اقتربوا من القصر الرئاسي، فيما شوهدت ولأول مرة منذ بدء التظاهرات مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة الاحتجاجات.

فيما ندد المتظاهرون خلال الاحتجاجات بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورفعت مطالب هي الأولى من نوعها منذ بدء احتجاجات حركة السترات الصفراء في باريس تطالبه بالرحيل.

وفي وقت سابق قررت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء، إدوار فيليب.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية أ ف ب، إنه تم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب.