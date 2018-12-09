وفد الشرعية يتهم الحوثيين بعدم الجدية في مشاورات السويد

الوئام-متابعات

أكدت رنا غانم، عضو في وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، أن ميليشيات الحوثي ما زالت غير جادة في التوصل الى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة. الخلافات تركزت حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى.

من جانبه، رفض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني طرح الحوثيين بأن تكون الحديدة محايدة، وقال لابد من عودتها للسيادة اليمنية، مشيراً أن الحكومة يمكن أن تقبل تنسيقاً إدراياً للأمم المتحدة في الميناء.

تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت بعد ساعات من طرح وفد التفاوض الحوثي شروطه بأن تبقى مدينة الحديدة منطقة محايدة.

طروحات الوفد الحوثي تضمنت كذلك:

-أن تشمل الحكومة الانتقالية كل الأحزاب السياسية اليمنية

-أن يتضمن الحل السياسي فترة انتقالية لها إطار زمني محدد

-الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد

نقطة خلافية أخرى تتعلق بتعز التي تحاصرها مليشات الحوثي، وطالبت لجنة العمل حول تعز برفع الحصار عن المدينة.

تلك الخلافات تتطلب من المبعوث الأممي مارتن غريفيثس جهوداً مضاعفة لتضيق اتساع الهوة بين طرفي التفاوض.