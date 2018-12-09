إيطاليا.. مظاهرات حاشدة في تورينو رفضا لمشروع قطار يربطهم بفرنسا

متابعات - الوئام

شهدت مدينة تورينو الإيطالية مظاهرات حاشد، شارك فيها نحو 70 ألف شخص، لرفض مشروع قطار فائق السرعة يربط مدينتهم بليون الفرنسية.

وقال مشاركون في التظاهرة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أ. ف. ب، إن مشروع القطار يهدر المال العام، وتبلغ كلفته 7.5 مليار يورو، يتحمل الاتحاد الأوروبي 40% منها، وتدفع إيطاليا 35% وفرنسا 25%، ويهدف إلى اختصار مدة الرحلة بين المدينتين من أربع ساعات إلى ساعاتين فقط.

ورفع المحتجّون لافتات كتب عليها “كلا لتي إيه في” “وكلا للقطار الفائق السرعة” و”نحن ضد الهدر”.

والمشروع المثير للجدل عبارة عن بناء خط حديدي لقطار فائق السرعة بين تورينو وليون والمعروف باسم “تي ايه في” حفر نفق طوله 57 كيلومتراً عبر جبال الألب لاختصار مدّة الرحلة بين المدينيتين من أربع ساعات إلى ساعتين فقط.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 8,6 مليارات دولار (7,5 مليارات يورو) ومن المقرّر أن تتحمل بروكسل 40 بالمئة من نفقاته فيما تدفع إيطاليا 35 بالمئة وفرنسا 25 بالمئة.

ويرى مؤيّدو المشروع أنّه سيساهم في تطوير المدينة ومنطقة شمال ايطاليا برمتها.

والحكومة الإيطالية نفسها منقسمة حيال الملف، ففي حين يدعم حزب “الرابطة” اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني المشروع، يعارض لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم المشروع الذي يعتبره إهدارا للمال العام.