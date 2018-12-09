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ترامب: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”

ترامب: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”
weam.co/559270
متابعات - الوئام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا تثبت فشل هذا اتفاق باريس للمناخ، وأضاف “إنّهم يغنّون نريد ترامب، إنني أعشق فرنسا”.

وكتب ترامب على تويتر في وقت سابق “نهار وليل حزينان جداً في باريس”، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين محتجي السترات الصفراء وقوات الأمن.

وأضاف “ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب”.

وأعلن ترامب في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن “اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل انحاء فرنسا” التي عاشت السبت الرابع من التظاهرات الاحتجاجية “الصفراء”.

أضاف ترامب “الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما”.

وسخر ترامب الثلاثاء من التنازلات التي قدّمها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”السترات الصفراء”، معتبراً أنّ اتفاق باريس آيل إلى الفشل.

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