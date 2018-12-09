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أول تعليق من ماكرون على احتجاجات السبت: شكرا للشرطة

أول تعليق من ماكرون على احتجاجات السبت: شكرا للشرطة
weam.co/559273
متابعات - الوئام

في أول تعليق له على احتجاجات السبت التي ضربت أرجاء العاصمة الفرنسية باريس، وجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الشكر إلى قوات الشرطة والنظام.

وقال ماكرون، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، “إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها”.

وتزامنت تغريدة ماكرون مع احتجاجات تخللتها أعمال عنف في العاصمة الفرنسية باريس، ونفذت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة، في حين ندد أصحاب السترات بسياسات ماكرون ونادى متظاهرون برحيل ماكرون عن السلطة.

قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم السبت، إن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، وقد تم التصدي لهم.




 
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