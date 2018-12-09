التعليقات: 0

فيما يتكون الضباب خلال الليل والصباح

طقس شديد البرود والصقيع يضرب شمال المملكة

طقس شديد البرود والصقيع يضرب شمال المملكة
weam.co/559280
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً باردًا وسماءً صحوةً إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين يكون الطقس شديد البرود مع فرصة تكون الصقيع على مناطق شمال وشمال غرب المملكة فيما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

إنخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

حالة الطقس: موجة باردة بمناطق شمال وشمال غرب المملكة

حالة الطقس: موجة باردة بمناطق شمال وشمال غرب المملكة

الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق

ضبط وافد يدعي العلاج بالحجامة و بحوزته حقن مجهولة المصدر في القصيم

ضبط وافد يدعي العلاج بالحجامة و بحوزته حقن مجهولة المصدر في القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>